Meteo, arriva l’inverno in Italia? Al via una settimana con freddo, maltempo e neve a bassa quota

L'inverno sta per arrivare in Italia. Da metà settimana, infatti, è previsto l'arrivo della prima irruzione artica: brusco calo delle temperature, maltempo e neve anche a bassa quota. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, maltempo e aria fredda in Italia

L'alta pressione che ha garantito un clima stabile e soleggiato per buona parte della scorsa settimana comincia ad indebolirsi per l'arrivo della perturbazione n.4 di novembre diretta verso le regioni del Centro Sud. Da martedì 19 novembre, invece, è previsto il passaggio della perturbazione n.5 del mese ancora più intensa che si farà sentire sulle Alpi per poi attraversare la penisola nella giornata di mercoledì.

In arrivo la prima irruzione di aria di origine artica che, da giovedì 20 novembre, farà calare bruscamente le temperature. Tra giovedì e venerdì previsto anche l'arrivo della perturbazione n.6 di novembre che sarà ancora più violenta ed incisiva con maltempo diffuso, freddo e neve anche a quota basse. Dopo questo primo assaggio di inverno, le previsioni delineano il ripristino di condizioni stabili con il ritorno nel weekend dell'alta pressione con una risalita anche delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 18 novembre: schiarite al Nord e Nord-Ovest con la solita nebbia nelle prime ore del mattino nelle zone di pianura. Nuvole nel resto del Paese con cielo nuvoloso e il rischio di piogge su basso Lazio, Campania, Nord Ovest della Calabria e in serata anche sulla Puglia meridionale. In leggero aumento le temperature con le massime sopra la media al Centro-Sud con punte intorno ai 20 gradi.

Nella giornata di martedì 19 novembre nuvole sparse da Nord a Sud. Non si escludono piogge intermittenti fra il Levante ligure e il versante tirrenico della penisola, m anche in Sardegna, Val d’Aosta e alto Piemonte. Arriva la neve oltre 1300 metri e in successiva estensione dalla sera al resto dell’arco alpino.

Meteo, la tendenza: assaggi di clima invernale in Italia

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano per la fase centrale della settimana un clima movimento complice il flusso di correnti nord-occidentali accompagnati da massa d'aria fredda artica. In calo le temperature che, tra giovedì e sabato, scenderanno al di sotto dei valori stagionali soprattutto nelle regioni del Nord.

Al via il primo vero assaggio di inverno in particolare per il Nord e il versante adriatico con freddo, vento e neve anche a quote basse. Nella giornata di mercoledì 20 novembre in arrivo un veloce fronte freddo che, dopo aver interessato il Nord, toccherà anche le regioni del Centro Sud. Brusco calo delle temperature, in particolare al Nord e nelle Alpi, mentre possibili rialzi al Centro-Sud.

Da giovedì 21 novembre questo primo fronte si sarà già allontanato con una fase asciutta e il rischio di brevi e temporanee piogge. Tra il pomeriggio e la serata è previsto un peggioramento: torna il maltempo sulle Alpi occidentali, settore ligure, Toscana, Umbria, Lazio, ovest Sardegna ed in estensione al resto del Centro-Nord.

La neve è prevista lungo l’Appennino centrale, ma anche sulle Alpi fino ai fondovalle. Non si escludono nevicate fino a quote molto basse al Nord Ovest, in Emilia e nell’entroterra del Nordest. Nel weekend è previsto un miglioramento del tempo con il ritorno dell'alta pressione e un rialzo delle temperature. Naturalmente si tratta di una tendenza e come tale deve essere confermata. Per questo motivo vi invitiamo come sempre a seguirci per ulteriori aggiornamenti.