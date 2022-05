Meteo, arriva il caldo estivo in tutta Italia, in Sicilia previste temperature elevate: quanto durerà?

Un'ondata di calore senza precedenti sta attraversando l'Italia facendo registrare temperature record nel mese di maggio. Una sorta d'estate in anticipo con il termometro che segna anche picchi di 32°C in diverse città. Quanto durerà questa condizione climatica? Cerchiamo di capire di più dalle previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia: caldo e temperature estive da nord a sud

Caldo e temperature elevate da nord a sud. Da giorni il nostro paese è in una morsa di calore e le previsioni meteo dei prossimi giorni confermano questa condizione climatica. Il passaggio dell'anticiclone nord-africano è ancora dominante, anzi nei prossimi giorni si farà sentire ancora di più con un ulteriore aumento delle temperature che sfioreranno i 30-32°C.

Per la giornata di lunedì 16 maggio bel tempo e sole lungo tutto lo stivale fatta eccezione per un passaggio di nuvole nelle aree alpine e pedemontane del Nord. Qualche piccolo rovescio di carattere sparso è previsto in pomeriggio in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. Le temperature restano di gran lunga superiori alle medie stagionali con le massime previste tra i 25 e 28 gradi e picchi di 29-30.

Martedì 17 maggio un vero e proprio picco di calore con le temperature che sfioreranno i 32°C soprattutto nelle zone del nord, mentre qualche sporadica pioggia è prevista lungo le Alpi orientali e l’Appennino meridionale.

Meteo, estate in anticipo: gran caldo

L'ondata di calore arrivata in Italia non è passeggera. Se per la giornata di mercoledì 18 maggio è previsto l'arrivo di un vortice di aria fresca che creerà un po' di instabilità climatica, il sole sarà protagonista indiscusso in Sicilia, Sardegna e lungo il versante adriatico e ionico. Nessun calo delle temperature che resteranno stabili con valori tipicamente estivi soprattutto nelle regioni del Nord.

Da giovedì 19 maggio, invece, l'alta pressione punterà verso il nostro paese portando sole e bel tempo quasi ovunque fatta eccezione per il passaggio di qualche nuvola sulle Alpi e al Nord-Ovest. Le temperature stabili con picchi estivi di 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 20 maggio l'anticiclone africano si farà nuovamente sentire in Italia con un nuovo afflusso di aria calda.

Sole e clima tipicamente estivo con qualche possibile temporale solo lungo l'arco alpino. Temperature in aumento con la soglia dei 30-32°C raggiunta e superata in diverse zone del paese. Che dire, l'estate è ufficialmente arrivata!