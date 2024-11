Meteo, arriva il freddo artico in Italia con neve e mareggiate: le previsioni

L'inverno sta arrivando in Italia. Il passaggio della perturbazione n.5 di novembre si farà sentire nelle regioni del Centro Sud e Isole con fenomeni temporaleschi intensi, ma attenzione a distanza di poche ore è previsto anche l'arrivo della perturbazione n.6 del mese che colpirà tutta l'Italia con venti di burrasca e nevicate anche a bassa quota. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, neve e gelo in Italia: il clima si fa invernale

Nei prossimi giorni è prevista in Italia la prima irruzione artica e una nuova intensa ondata di piogge e maltempo da Nord a Sud. Piogge e temporali dapprima nelle regioni meridionali, Isole comprese, e successivamente anche al Nord dove le temperature crolleranno con valori di stampo invernale. Non solo, previste anche nevicate fino a bassa quota e si profila il rischio di neve anche a Milano e Torino. Attenzione: nel fine settimana con il rinforzo dell'alta pressione torna un clima stabile con sole e temperature in graduale aumento.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 19 novembre: nuvole lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge per lo più deboli ed isolate nelle regioni tirreniche. Come sempre nebbia nelle prime ore del mattino sulle pianure del Nord. Stabili le temperature con valori nella norma o leggermente al di sopra della media.

Nella giornata di mercoledì 20 novembre schiarite al Nord e piogge in Emilia Romagna. Il maltempo interesserà anche le regioni del Centro-Sud e in particolare in Campania, Basilicata occidentale, Calabria tirrenica, Sardegna e Sicilia sudoccidentale. In calo le temperature sui settori alpini, in rialzo sulle pianure del Nord, mentre stabili al Centro-Sud.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

La seconda parte della settima si preannuncia climaticamente dinamica e instabile per il passaggio di alcune perturbazioni che porteranno maltempo, ma anche forti raffiche di vento, il primo freddo invernale e nevicate fino a bassa quota. L'Italia si troverà immersa in un teso flusso di correnti nord-occidentali con l'arrivo di una massa d'aria gelida proveniente dall'Artico. In brusco calo le temperature con i valori che scenderanno al di sotto della media al Centro-Nord.

Nella giornata di giovedì 21 novembre gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche all'estremo Sud prima di lasciare il nostro paese diretta verso la Grecia. Poco dopo un altro fronte perturbato colpirà il nostro paese con piogge diffuse ed intense che interesseranno tutto lo stivale. Previste anche precipitazioni nevose e non si esclude l'arrivo della neve anche in pianura e a quote basse.

Non solo, previsto un brusco calo delle temperature che si farà maggiormente sentire nelle regioni del Centro Nord con i valori che saranno di stampo invernale e andranno anche sotto lo zero. Anche venerdì 22 novembre si preannuncia una giornata fredda con temperature gelide al Centro Nord e nevicate sull'Appennino centrale intorno ai 1300 m. Da sabato 23 novembre è previsto un primo miglioramento in tutto il Paese complice il ritorno dell'alta pressione.