Meteo, arriva il primo vero caldo dopo il maltempo: temperature in aumento

La forte ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nelle ultime settimane sta per terminare lasciando spazio al ritorno dell'anticiclone africano. Ancora qualche leggera instabilità climatica nelle regioni del Sud, mentre al Nord è tornato il sole con le temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, anticiclone in rinforzo: clima mite e tranquillo da Nord a Sud

L'Italia è pronta alla prima fase di caldo dopo il forte maltempo delle ultime settimane. Gli effetti dell'ultima perturbazione atlantica si fanno sentire ancora nelle regioni del Sud complice il suo allontanamento verso i Balcani, mentre al Nord è tornato un clima mite e sereno con un rialzo delle temperature. Non si escludono nuvole passeggere nelle regioni del Nord e qualche debole nevicata sulle Alpi di confine. Le previsioni meteo delineano un miglioramento del tempo lungo tutto lo stivale da giovedì 14 marzo 2024 con un aumento delle temperature complice il rinforzo dell'anticiclone africano che si fa sentire sul Mediterraneo. Anche il fine settimana si preannuncia caldo con sole e temperature miti, anche se non si esclude il passaggio di una veloce e debole perturbazione atlantica, la n.6 del mese, che potrebbe far registrare alcune precipitazioni prima al Nord-Est e poi al Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 13 marzo 2024: tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord con qualche nuvola passeggera nelle prime ore del mattino al Nord, al Centro e in Sardegna. Sulle Alpi non si esclude qualche residua nevicata, mentre al Sud e Sicilia tempo instabile con il rischio di brevi ed isolati rovesci tra Campania e Calabria. Le temperature massime stabili o in lieve aumento con valori di gran lunga superiori alla norma. Nella giornata di giovedì 14 marzo 2024 bel tempo stabile e soleggiato in buona parte del Nord. Nelle prime ore del pomeriggio è previsto un annuvolamento nelle zone montuose della Penisola e delle Isole e qualche velatura al Nord. In crescita le temperature con valori di stampo primaverile compresi tra i 14-19°.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni e del weekend

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano una fase climatica tranquilla dopo un lungo periodo di piogge e rovesci che, in diverse regioni d'Italia, hanno fatto registrare danni e disagi con grandinate, nubifragi e abbondanti nevicate. La seconda parte della settimana, infatti, segna il rinforzo dell'alta pressione con l'arrivo di una massa d'aria mite che farà salire di molto le temperature con valori primaverili. Tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale, ma non si escludono piogge e rovesci deboli ed isolati tra venerdì 15 marzo e sabato 16 marzo complice l'arrivo di un sistema perturbato che farà sentire i suoi effetti anche sull'Italia in particolare nelle zone di Nord-Est e al Centro-Sud.

Nella giornata di domenica 17 marzo tempo stabile e senza piogge. Da lunedì 18 marzo è previsto l'arrivo di una perturbazione in transito oltrealpe, ma bisogna ancora attendere i prossimi aggiornamenti per conoscere i dettagli sull'impatto che avrà sul nostro paese. Possibile una fase breve di piogge, anche se la presenza della massa d'aria calda accompagnata dall'anticiclone farà schizzare le temperature con massime diffuse intorno ai 15° e picchi di anche 20° nelle zone più miti.