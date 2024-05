Meteo: aria fresca in arrivo, temperature in calo, ecco dove e quando

Una nuova fase di maltempo ha colpito le regioni del Centro-Nord dove è scattata una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse regioni tra cui Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La situazione è ancora critica con il rischio di piogge e nubifragi e un brusco calo delle temperature. Ecco dove.

Maltempo Italia, clima instabile e variabile al Centro-Nord

Prosegue una fase instabile e variabile in Italia con un allarme maltempo che interessa principalmente le regioni del Nord in un mese di maggio eccezionalmente piovoso. Nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni per l'arrivo di altri impulsi perturbati con l'arrivo della perturbazione n. 9, tra le più intense della settimane. Non solo piogge e temporali, ma anche una massa d'aria più fresca con un brusco calo delle temperature che si terranno al di sotto dei valori normali.

Al Centro-Nord il clima sarà ancora instabile e variabile con il rischio di temporali, anche intensi, che si faranno ancora più forti da giovedì 23 maggio con l'arrivo di una nuova perturbazione (la n.10 del mese). Ma non finisce qui, visto che nel weekend è previsto il passaggio della perturbazione n.11 che interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud. Tutto potrebbe cambiare la prossima settimana con un rinforzo dell'alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 22 maggio: piogge e rovesci in Lombardia, Veneto, Liguria, alta Toscana e Sardegna occidentale, mentre schiarite nel resto del paese. Nel pomeriggio previste nuove instabilità con lo sviluppo di piogge in diverse zone del Centro-Nord e Sardegna e forse anche Campania. Le temperature massime in calo al Centro-Sud e in particolare in Puglia.

Per giovedì 23 maggio ancora tempo instabile nelle regioni del Nord con il rischio di piogge e temporali che si estenderanno da Nord-Ovest fino alla Alpi. Nelle regioni del Centro alternanza di sole e nuvole con il rischio di piogge in Toscana. Ancora bel tempo con sole al Sud. Le temperature in calo al Nord.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: che tempo farà nel weekend?

Le previsioni meteo delineano nel fine settimana un clima instabile e variabile con la presenza di sistemi nuvolosi atlantici e afflussi di aria molto fresca per il mese di maggio. Venerdì 24 maggio ancora piogge e rovesci al Nord e in particolare tra Piemonte, Lombardia e Venezie. Nuvole in Sardegna e Sicilia, mentre non si escludono piogge sulla Sardegna meridionale e Sicilia occidentale. In aumento le temperature al Nord e stazionarie altrove con massime comprese tra 18 e 26 gradi, mentre picchi di 27-29 nel sud della Sicilia. Nella giornata di sabato 25 maggio è previsto il passaggio della perturbazione n.11 del mese che interesserà buona parte del paese con fenomeni temporaleschi al Centro-Sud.

Da domenica 26 maggio la circolazione depressionaria legata alla perturbazione si muoverà verso Sud-Est con un conseguente miglioramento del clima e un aumento delle temperature in Sardegna, Toscana e buona parte delle regioni settentrionali. Ancora instabilità nel resto del Centro-Sud.

Anche lunedì 27 maggio si faranno sentire gli effetti della perturbazione con qualche residua instabilità destinata ad esaurirsi complice la rimonta dell'alta pressione. Naturamente si tratta di una tendenza ancora incerta. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.