Meteo, aria più fresca al Nord: nei prossimi giorni calo temperature anche al Centro -Sud

Il caldo afoso degli ultimi giorni prosegue nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord si respira dopo il passaggio di una violenta perturbazione che ha riportato piogge e temporali. Cosa succederà nei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, le previsioni del weekend: caldo al Centro-Sud e maltempo al Nord

Tregua dall'anticiclone nord-africano nelle regioni del Nord interessate nelle ultime ore dal passaggio di una perturbazione atlantica con piogge, temporali e nubifragi che hanno fatto registrare danni e disagi in Lombardia, in primis la città di Milano, ma anche in Emilia Romagna. L'afa e il caldo degli ultimi giorni sono state smorzate dalle piogge e la situazione sembra proseguire in questa direzione visto che per domenica 21 luglio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n 7 del mese che favorirà un’ulteriore attenuazione della calura. Nel resto del paese prosegue l'ondata di calore con sole e temperature intorno ai 38-40°. Attenzione: anche nelle regioni del Centro-Sud è previsto un ridimensionamento del caldo per gli effetti della perturbazione n 7 in arrivo tra lunedì 22 e martedì 23 luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 20 luglio: piogge e rovesci all’estremo Nord-Est e sull’alto Adriatico e nuvole sui settori di montagna, con il rischio di isolati temporali di calore su Alpi e Prealpi orientali e lungo la dorsale appenninica, dal settore tosco-emiliano a quello lucano. Nel resto del paese bel tempo con sole, afa e temperature bollenti con valori che sfiorano i 40° al Centro-Sud. Nella giornata di domenica 21 luglio clima in peggioramento al Nord-Ovest con il rischio di piogge e temporali Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Non solo, in pomeriggio le previsioni delineano brevi temporali di calore anche lungo la dorsale adriatica dell’Appennino centrale. Nelle regioni del Nord non si esclude il rischio di nubifragi e temporali violenti con grandinate e forti raffiche di vento. Al Sud e Isole tempo estivo con caldo intenso e temperature con punte fino a 38-40°.

La tendenza meteo della prossima settimana

Che tempo farà la prossima settimana? Se il terzo weekend di luglio vede un'Italia climaticamente divisa in due con caldo ed afa al Centro-Sud e piogge e temporali al Nord, la tendenza meteo per la prossima settimana delinea una attenuarsi del grande caldo. Gli effetti della perturbazione n 7 di luglio dopo aver colpito il Nord scivoleranno verso le regioni del Centro-Sud da lunedì 22 smorzando così la calura delle ultime settimane.

Il caldo è destinato ad attenuarsi ad inizio settimana con l'alta pressione che dovrebbe restare ai margini del nostro Paese interessato da un clima instabile e variabile. Una situazione climatica instabile con le temperature in calo e valori normali in linea con il periodo. Attenzione: si tratta di una tendenza ancora incerta e vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.