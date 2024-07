Maltempo, forti temporali al Nord: la situazione. Paura a Livigno per una frana

Il maltempo è tornato protagonista, anche nella notte, nelle regioni del Nord attraversate da una violenta perturbazione atlantica che ha così attenuato la forte ed intensa ondata di calore degli ultimi giorni. Piogge e temporali intensi con nubifragi e grandinate in diverse città: danni e disagi a Milano e Piacenza, paura per una frana a Livigno. La situazione.

Maltempo Milano: piogge e grandinate

La Lombardia e in particolare la città di Milano sono state colpite da forti e violenti temporali nelle ultime ore. Una perturbazione atlantica si è abbattuta sulle regioni del Nord Italia attenuando così l'afa e il calore degli ultimi giorni, ma le forti piogge hanno fatto registrare danni e disagi a Milano e nell'hinterland.

Una violenta grandinata, infatti, ha colpito Milano e in particolare le zone dell'alto milanese, il basso varesotto e l'area brianzola. Più di 100 le chiamate di sos ai Vigili del Fuoco per allagamenti, caduta di rami e tetti scoperchiati. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche al nuovo ospedale Galeazzi a Rho Fiera.

Marco Granelli, l'assessore alla sicurezza a protezione civile, ha comunicato che a Paderno Dugnano in un'ora sono caduti 30 millimetri di acqua, 21 a Cinisello Balsamo in meno di tre ore. Sotto osservazione anche i fiumi Seveso e Lambro.

Intanto la Protezione Civile ha diramato per tutta la giornata di sabato 20 luglio uno stato di allerta gialla per rischio piogge e temporali in tutta la Lombardia e in particolare nelle zone di Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano. Danni e disagi anche a Monza e Brianza per le piogge battenti con i vigili del fuoco chiamati ad intervenire tra Vimercate, Lazzate e Lentate sul Seveso.

#Maltempo, da ieri pomeriggio fino a sera #vigilidelfuoco impegnati a #MonzaBrianza per far fronte ai danni causati da pioggia e vento: oltre 30 soccorsi effettuati tra Vimercate, Lazzate e Lentate sul Seveso #20luglio pic.twitter.com/i2LMAx1yP7 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 20, 2024

Maltempo, nubifragio nel Piacentino: la situazione

Il maltempo delle ultime ore ha colpito anche tutta la zona del Piacentino dove si sono registrati danni e disagi in diverse zone della provincia e in città. Un violento nubifragio, infatti, si è abbattuto in tutta la provincia di Piacenza interessando anche il centro cittadino con diversi interventi dei vigili del fuoco chiamati ad intervenire per la caduta di piante e allagamenti di cantine e garage.

Le zone più colpite dall'ondata di maltempo sono: Castel San Giovanni e Rivergaro, mentre le forti piogge hanno travolto Ponte Vangaro, frazione di Podenzano. Anche in Emilia Romagna è confermata per oggi, sabato 20 luglio, lo stato di allerta meteo per piogge e temporali nelle zone: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese.

Livigno, frana con il nubifragio

A Livigno (Sondrio), paura per una frana di sassi e fango provocata da un forte nubifragio nella zona delle gallerie artificiali che conducono al Passo del Gallo, in direzione della Svizzera. La statale è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia a pochi chilometri dal valico di frontiera. Alcuni automobilisti e motociclisti sono rimasti bloccati nelle gallerie e poi portati in salvo.