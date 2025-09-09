FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, l'apice del maltempo nelle prossime ore: forti temporali e...

Meteo, l'apice del maltempo nelle prossime ore: forti temporali e rischio nubifragi

Tra la prossima notte e mercoledì 10 settembre arriverà la parte più attiva della perturbazione: rischio di forte maltempo e nubifragi
Previsione9 Settembre 2025 - ore 12:31 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Settembre 2025 - ore 12:31 - Redatto da Meteo.it

Prosegue il peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, a partire dalle regioni centro-settentrionali e dalla Sardegna, nel mirino di una estesa e intensa perturbazione atlantica (la nr. 3 di settembre).

La parte più attiva del sistema frontale investirà tutto il Paese tra questa notte e giovedì mattina: massima attenzione, durante questa fase, alle precipitazioni intense attese, anche sotto forma di forti rovesci temporaleschi e di nubifragi, che potranno generare situazioni di grave criticità per frane, smottamenti ed esondazione di corsi d’acqua.Per questo motivo sarà fondamentale seguire le allerte della Protezione Civile. Nell’arco delle prossime 36 ore, infatti, si prevedono quantitativi totali fino a 100-150 mm al Nord e sul versante tirrenico tra la Toscana e la Campania, con picchi localmente superiori (si tratta della pioggia che, più o meno, dovrebbe cadere in mezza stagione autunnale). Le estreme regioni meridionali e la Sicilia saranno coinvolte tra mercoledì sera e giovedì mattina, ma con precipitazioni generalmente meno intense e diffuse.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 settembre

Tra la notte e il mattino ulteriore marcato peggioramento al Centro-Nord e sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, anche sotto forma di intensi rovesci temporaleschi o di nubifragi, più probabili su Toscana, Umbria, Lazio, estremo Nord-Est e, dal pomeriggio, su Molise e Campania.
Attenzione, perché sarà elevato il rischio di gravi criticità.
Maggiore variabilità nel resto del Sud e sulla Sicilia, con ancora un po’ di sole in mattinata e locali precipitazioni entro la sera su Puglia centro-settentrionale e ovest Sicilia.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, su Campania e Sardegna; punte fino a 34-35 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. Venti meridionali da moderati a forti su tutti i mari e al Centro-Sud, in rotazione a Maestrale dal pomeriggio sulla Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 11 settembre

Tempo inizialmente perturbato al Sud, nel nord e ovest della Sicilia, con rovesci o temporali: particolarmente intensi e insistenti su Campania e alta Calabria tirrenica, con il rischio di nubifragi. Seguirà un’attenuazione dei fenomeni, con schiarite più ampie dal pomeriggio. Nel resto del Paese tempo in miglioramento sin dalle prime ore del giorno e a tratti anche soleggiato. Maggiori addensamenti insisteranno sul Friuli Venezia Giulia, associati a residue precipitazioni. Temperature: massime in calo sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, in lieve rialzo al Nord, ovunque per lo più comprese tra 24 e 30 gradi. Venti in attenuazione, moderati o tesi occidentali sui mari di ponente, su Adriatico meridionale e mar Ionio, che resteranno mossi o molto mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, nuova fase di maltempo e rischio nubifragi. Le previsioni da martedì 9 settembre
    Previsione9 Settembre 2025

    Meteo, nuova fase di maltempo e rischio nubifragi. Le previsioni da martedì 9 settembre

    Nuova perturbazione sull'Italia: martedì tempo in peggioramento in molte regioni, con rischio di forte maltempo soprattutto dalla notte
  • Meteo 9 settembre: maltempo e calo termico! Le zone a rischio temporali
    Previsione9 Settembre 2025

    Meteo 9 settembre: maltempo e calo termico! Le zone a rischio temporali

    La perturbazione n.3 raggiunge oggi (9 settembre) l'Italia con i primi temporali e un deciso calo termico, ad eccezione di estremo Sud e Sicilia.
  • Meteo: 9-10 settembre con maltempo, rischio nubifragi e criticità. Le zone coinvolte
    Previsione8 Settembre 2025

    Meteo: 9-10 settembre con maltempo, rischio nubifragi e criticità. Le zone coinvolte

    Un intenso maltempo coinvolgerà gran parte del Paese martedì 9 e mercoledì 10 settembre con i fenomeni più intensi al Nord, Centro e Sardegna.
  • Meteo: maltempo in arrivo al Centro-Nord! Estate al Sud. Le previsioni
    Previsione8 Settembre 2025

    Meteo: maltempo in arrivo al Centro-Nord! Estate al Sud. Le previsioni

    L'alta pressione inizia a cedere al Centro-Nord dove è in arrivo la perturbazione n.3 del mese. Al Sud il clima rimane estivo con picchi di 35°C.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Tendenza9 Settembre 2025
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Venerdì ci lasceremo alle spalle l'intensa fase di maltempo che segnerà la parte centrale della settimana. Gli aggiornamenti meteo
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
Tendenza8 Settembre 2025
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
La perturbazione n.3 giovedì 11 settembre porterà temporali anche all'estremo Sud oltre ad un generale calo delle temperature: la tendenza meteo.
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Tendenza7 Settembre 2025
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Una nuova perturbazione avanza verso l'Italia: la parte più attiva arriverà mercoledì 10 settembre, portando piogge localmente intense.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 09 Settembre ore 16:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154