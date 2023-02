Meteo con l’anticiclone torna la nebbia, ecco dove

Torna l'anticiclone delle Azzorre nel nostro paese. Il primo weekend di febbraio si preannuncia all'insegna del bel tempo con clima secco e stabile che si protrarrà fino a domenica. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre in Italia

L'inverno va in pausa per alcuni giorni complice il passaggio dell'anticiclone delle Azzorre. I prossimi giorni saranno all'insegno di tempo stabile, assenza di piogge e un clima mite con le temperature che sfioreranno anche i 17°-18°. Nonostante la perturbazione n.1 di febbraio abbia portato un debole fronte freddo in trasferimento dall’Europa centrale verso i Balcani, va segnalata anche la perturbazione n.2 del mese in arrivo sabato 4 febbraio con una breve e locale fase di instabilità. La situazione dovrebbe peggiorare da domenica 5 con il ritorno del freddo che perdurerà per tutta la prossima settimana.

Ma entriamo nel vivo con le previsioni di venerdì 3 febbraio: nebbia sul Veneto, Emilia orientale, Umbria e Toscana. Nel resto del paese bel tempo con sole, ad eccezione della Liguria e Calabria dove sono previsti dei modesti annuvolamenti. Il clima peggiorerà in serata sulle Alpi orientali, con nevicate nei settori di confine oltre 800-1000 metri. Le temperature in aumento quasi ovunque con picchi fino a 18° gradi.

Meteo Italia, come sarà il primo weekend di febbraio?

Il primo fine settimana di febbraio si preannuncia all'insegna del bel tempo con temperature miti. Sabato 4 febbraio, infatti, sole al Nord fatta eccezione per la presenza di nebbie su Emilia orientale e Veneto. Tempo buono anche nel resto del paese, anche se possibili nubi potrebbero palesarsi in Toscana, Umbria e alto Lazio, Abruzzo e Molise. Non sono da escludere rovesci isolati in Puglia, Basilicata, Calabria e nord-est della Sicilia. Temperature in aumento con picchi di anche 20° sulle Isole.

Nei giorni successivi ancora bel tempo da Nord a Sud. Per domenica 5 febbraio, infatti, cielo sereno e poco nuvoloso in tutto lo stivale con qualche possibilità di nubi solo nelle regioni del Nord-Est. Non mancheranno le nevicate sulle Alpi centro-orientali di confine. In leggero calo le temperature a causa dei venti freddi dai Balcani che preannunciano l'arrivo di un fronte d'aria fredda che potrebbe determinare da lunedì 6 febbraio la formazione di una circolazione di bassa pressione con instabilità climatica e il ritorno dell'inverno.