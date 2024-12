Meteo, l'anticiclone manda in pausa l'inverno, ma l'effetto durerà poco

L'anticiclone torna protagonista in Italia: bel tempo soleggiato e caldo anomalo anche sulle Alpi a pochi giorni dal Natale. Quanto durerà? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, l'anticiclone riporta sole e caldo in Italia

L’espansione dell’alta pressione regala nella settimana che precede il Santo Natale un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. In particolare, migliora il clima nelle regioni del Centro-Sud dopo giorni di piogge, maltempo ed allerte meteo. Clima stabile e soleggiato per tutta la prima parte della settimana, anche se si segnala la formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi sempre più diffusi nelle prime ore del mattino.

La massa d'aria mite associata all'anticiclone si farà sentire anche sulle Alpi dove lo zero termico sfiorerà oltre i 3000 metri di quota. Attenzione: si tratta di una fase momentanea, visto che da giovedì 19 dicembre è previsto un peggioramento causato dall'arrivo della perturbazione n.5 di dicembre che riporterà piogge e temporali al Nord e al Centro-Sud. Anche venerdì 20 dicembre clima di stampo invernale con raffiche tempestose di Maestrale sui mari di ponente e sulle Isole. Previste anche nuove nevicate già da giovedì sulle Alpi e venerdì sull’Appennino centrale con un conseguente brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 16 dicembre 2024: bel tempo con sole in buona parte del paese. Nebbie sulla pianura Padana centro-orientale, ma anche fra basso Veneto e Polesine, Toscana e Umbria. Le temperature massime in crescita con valori superiori alla media del periodo. Anche martedì 17 dicembre 2024 bel tempo stabile con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio di annuvolamenti fra Liguria, Toscana, Umbria e in parte anche nel nord della Sardegna. Ancora nebbie in buona parte della pianura Padana, nella Val padana centro-orientale, in Piemonte e ovest Lombardia. Le temperature minime in leggero aumento al Centro-Nord, massime in lieve aumento al Centro-Sud.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Le previsioni meteo delineano anche nella giornata di mercoledì 18 dicembre 2024 un clima stabile e soleggiato grazie al persistere dell'anticiclone, anche se in Liguria, Toscana, Umbria e Nord-Ovest della Sardegna non si escludono nuvole e il rischio di qualche goccia di piogge. La massa d’aria sarà ancora piuttosto mite per la stagione con le temperature ancora alte, ma tutto è destinato a cambiare da giovedì con il primo indebolimento dell’anticiclone causato dall'arrivo della perturbazione atlantica (n. 5 del mese).

Da giovedì 19 dicembre 2024, infatti, tornano le piogge in Liguria, ma anche in Lombardia, Triveneto e lungo le Alpi con la quota neve in calo anche sotto i 1000 metri. In serata il clima peggiorerà su gran parte del Centro con fenomeni temporaleschi in estensione fino a Marche, Umbria e Lazio. In calo anche le temperature: dapprima al Nord complice la presenza di forti venti, ma anche al Sud. Nella giornata di venerdì 20 dicembre gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle regioni del Centro-Sud con il ritorno di piogge e temporali. Al Nord previsto un primo miglioramento, specie al Nord-Ovest con schiarite decise per effetto di venti di Foehn.

In brusco calo le temperature con l'aria che si farà più fredda favorendo l’arrivo della neve in Appennino, anche sotto i 1000 metri in quello centrale. Sabato 21 dicembre la perturbazione si allontanerà verso la Grecia lasciando spazio alle ultime piogge prima dell’alba tra Puglia, Lucania, Calabria e nord della Sicilia. La tendenza meteo per domenica 22 dicembre 2024 è nel segno del bel tempo con sole e possibili rialzi termici. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.