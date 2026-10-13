Meteo: anticiclone protagonista fino a venerdì, nuova perturbazione nel weekend del 17-18 ottobre

L’alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile anche nella giornata di venerdì, con temperature massime che potranno ancora andare oltre le medie soprattutto sulle Alpi e nei settori occidentali del Paese, mentre gli ultimi aggiornamenti meteo per il weekend confermano l’arrivo di una nuova perturbazione.

Sabato, infatti, la struttura anticiclonica tenderà a indebolirsi in corrispondenza delle regioni settentrionali che, nella seconda parte del giorno, verranno raggiunte dalla parte più avanzata di una perturbazione destinata a portare per lo più nuvole, con scarso rischio di precipitazioni. Nel resto del Paese domineranno ancora condizioni di stabilità. Domenica la parte più attiva della perturbazione potrebbe avanzare più decisamente verso il Nord e le regioni occidentali, dando origine a precipitazioni sparse. Tuttavia, la traiettoria e gli effetti di questo sistema nuvoloso sono ancora affetti da un ampio margine di incertezza, pertanto è consigliabile attendere i prossimi aggiornamenti per avere un quadro più preciso. L’aspetto meno incerto è quello relativo alle temperature che, nel fine settimana, dovrebbero subire un calo nei valori massimi e un rialzo nelle minime.

La tendenza meteo nei dettagli

Quella di venerdì 16 ottobre sarà una giornata in gran parte stabile e soleggiata, salvo la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in val Padana e nelle valli fra Toscana e Umbria. Qualche annuvolamento potrà interessare anche Liguria, coste toscane, Calabria e Sicilia tirrenica. In particolare fra Messinese e Calabria non si escludono locali piogge. Temperature senza grosse variazioni; massime per lo più fra i 19 e i 25 gradi. Ancora un po’ ventilato al Sud per venti settentrionali.

Sabato al mattino il tempo sarà ancora in prevalenza stabile, ma con strati nuvolosi bassi e locali nebbie al Centro-Nord, in graduale diradamento soprattutto sulle regioni centrali e nord-orientali. Nubi sparse anche fra Calabria e Sicilia, dove sarà possibile qualche isolata pioggia. Ampie schiarite altrove. Fra pomeriggio e sera nubi in aumento al Nord e successivamente anche in Toscana, con piogge in arrivo fra tarda sera e notte al Nord-Ovest e sulla Toscana occidentale. Le temperature massime saranno in leggero calo.