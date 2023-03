Meteo: anticiclone in rinforzo e clima mite, ma domenica qualcosa potrebbe cambiare

Tempo stabile sull'Italia nel terzo fine settimana di marzo, ma tutto potrebbe cambiare da domenica 19 con l'arrivo di una debole perturbazione che porterà piogge lungo tutto lo stivale. Intanto al Nord non diminuisce l'allarme siccità con conseguente emergenza idrica.

Meteo Italia, le previsioni del weekend: sabato 18 e domenica 19 marzo

L'alta pressione sta insistendo in queste ore lungo il Mediterraneo centrale e l'Italia favorendo un clima stabile e bel tempo. In particolare al Sud e Isole è previsto un fine settimana quasi primaverile con sole e temperature che potrebbero superare anche i 20°. Nelle regioni del Centro-Nord, invece, è previsto un indebolimento dell’anticiclone complice il passaggio di una debole perturbazione, la n.7 del mese, che porterà da domenica 19 marzo un lieve peggioramento del tempo. Non solo, piogge e rovesci sono attesi in Sardegna, alto versante tirrenico ed Emilia. La debole perturbazione si farà sentire ancora ad inizio settimana per poi esaurirsi grazie ad un nuovo rialzo dell'alta pressione che determinerà un aumento delle temperature intorno ai 20°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 18 marzo: tempo stabile e prevalentemente soleggiato in buona parte del paese. Qualche leggera velatura solo al Centro-Nord e Sardegna, mentre nuvole sparse lungo il versante tirrenico, Liguria e Sicilia. Le temperature continueranno a salire con valori compresi tra i 15 e 21° come se fossimo già in primavera inoltrata. Anche domenica 19 marzo bel tempo e sole al Sud e Sicilia e nuvolosità variabile nel resto del Paese. Non sono da escludere poi deboli piogge in Liguria di levante, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi

Il passaggio della perturbazione di domenica 19 marzo si farà sentire ancora per qualche giorno in Italia. La tendenza meteo della prossima settimana però segnala un rinforzo dell'alta pressione che porterà condizioni di stabilità climatica da Nord a Sud. Nella giornata di lunedì 20 marzo nuvole al Centro-Sud e possibili piogge in Sardegna, mentre schiarite al Nord e Nord-Ovest. Le temperature, minime e massime, in generale aumento con picchi di anche 20° lungo tutto lo stivale.

Nella giornata di martedì 21 marzo nuvolosità in diradamento con schiarite, in arrivo da mercoledì, complice l’alta pressione che interesserà principalmente il Centro-Sud. Nelle regioni del Nord, invece, da segnalare un aumento dell'instabilità con piogge e fenomeno temporaleschi in arrivo da mercoledì 22 marzo nel settore prealpino e alpino centro-occidentale. Anche la giornata di giovedì 23 marzo è nel segno del maltempo con i temporali che interesseranno anche la Liguria.