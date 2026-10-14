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Meteo, l’anticiclone delle Azzorre protegge l’Italia, ma da domenica cambia tutto. Le previsioni

L'alta pressione torna protagonista sull'Italia con sole e temperature in aumento, in particolare al Centro-Nord e Sardegna.
Clima14 Ottobre 2026 - ore 15:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Torna il sole in Italia complice la rimonta dell'alta pressione che garantirà bel tempo almeno fino a domenica. Clima mite e temperature in crescita lungo tutto lo stivale, ma in particolare sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, alta pressione sull'Italia: sole e temperature in crescita

Dopo il transito della perturbazione n.3 di ottobre, oramai lontana dal nostro Paese, l'Italia vive una seconda fase di ottobrata complice la rimonta dell'alta pressione e il ritorno di un clima stabile e mite.

Nella parte centrale della settimana, per intenderci da oggi - mercoledì 14 ottobre - fino a venerdì 16 - clima diffusamente stabile con sole e temperature in crescita. Solo all'estremo Sud non si esclude qualche instabilità, in particolare venerdì 16 ottobre, per l'avvicinamento di un vortice di bassa pressione dalla Grecia.

Dal punto di vista termico, temperature in rialzo da Nord a Sud, in particolare nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna dove sono attesi valori di gran lunga superiori alla media del periodo. Tutto potrebbe poi cambiare nel corso del weekend, in particolare da domenica 18 ottobre 2026, per il transito di una nuova perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026: cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi Orientali. Nel pomeriggio clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con temperature in crescita al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud.

Giovedì 15 ottobre 2026 cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud con il rischio di instabilità e nuvole solo su Levante Ligure e Alta Toscana. Le temperature massime in aumento al Nord-Ovest, medio versante adriatico, Sud e Isole, con poche variazioni altrove.

La tendenza meteo in Italia in vista del weekend 17-18 ottobre 2026

L'Italia torna nell'alta pressione che garantirà per tutta la settimana un clima stabile e soleggiato con temperature di gran lunga superiori alla media del periodo.

Secondo le attuali proiezioni bel tempo anche nel weekend, in particolare nella giornata di sabato 17 ottobre con sole diffuso anche se si delinea il primo indebolimento dell'alta pressione che toccherà il suo picco da domenica 18 ottobre complice il transito di nuovo sistema perturbato dalla Grecia.

Tra le regioni interessate ci sono quelle del Nord raggiunte dalla parte più avanzata di una perturbazione destinata a portare per lo più nuvole con scarso rischio di precipitazioni. Da domenica 18 ottobre 2026, invece, la parte più attiva della perturbazione potrebbe interessare le regioni settentrionali ed occidentali con il rischio di piogge e temporali. Attenzione: gli effetti di questo sistema nuvoloso sono ancora affetti da un ampio margine di incertezza. Come sempre, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti meteo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Ottobre ore 17:07

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