Meteo, arriva l’anticiclone africano con temperature bollenti e caldo anche di notte: le previsioni in Italia

L'anticiclone africano sta arrivando sull'Italia. Nei prossimi giorni è prevista una forte ed intensa ondata di caldo con temperature in aumento e valori che sfioreranno anche i 40° al Centro-Sud. L'apice del caldo previsto tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, intensa ondata di calore sull’Italia: ecco quando e dove

L'Italia si prepara alla prima breve, ma intensa ondata di calore complice l'arrivo dell'anticiclone africano che, nella settimana del solstizio d'estate previsto giovedì 20 giugno alle ore 22.50. Il caldo si farà sentire lungo tutto lo stivale con un aumento delle temperature per poi raggiungere l'apice tra venerdì e il weekend con la colonnina di mercurio che sfiorerà anche i 40° nelle regioni del Centro-Sud. Intanto dalla Penisola iberica è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica, la n.8 del mese, che accentuerà l’afflusso di aria sub-tropicale verso l’Italia aumentando così la sensazione di afa sulle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 19 giugno: bel tempo soleggiato e caldo in tutta Italia. Non si escludono delle nuvole veloci a quote alte sulla Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali e nubi lungo il settore alpino occidentale. In aumento le temperature con le massime previste tra 29-35° e picchi di 36° a Nord-Est e 38-40° nelle aree interne e di valle del Centro-Sud. Nella giornata di giovedì 20 giugno tempo instabile su Valle d’Aosta, nord e ovest del Piemonte con il rischio di rapidi temperali. Bel tempo soleggiato nel resto del paese con le temperature che sfioreranno i 40-42 gradi al Centro Sud.

La tendenza meteo del weekend: che tempo farà in Italia?

L'apice di questa prima ed intensa ondata di caldo dell'estate 2024 è prevista nella giornata di venerdì 21 giugno in concomitanza con l'ingresso nell'Estate astronomica al via da giovedì 20 giugno. Temperature bollenti a Nord-Est con valori intorno ai 35-37° mentre al Centro-Sud ed Isole la colonnina di mercurio raggiungerà i 30-40°. Nel corso della giornata di venerdì 21 giugno è previsto anche un aumento delle nubi e dell'instabilità nelle zone alpine e nelle regioni del Nord-Ovest complice il transito di una perturbazione atlantica oltre ad attenuare le temperature bollenti riporterà anche piogge e rovesci in diverse zone del paese. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche intensi a Nord-Ovest e in pianura al Nord-Est.

Gli effetti della perturbazione n.8 di giugno vedranno un attenuarsi della prima ondata di calore anche se le temperature si manterranno ancora su valori superiori alla media del periodo con il caldo indiscusso protagonista anche la notte. Domenica 23 giugno il transito della perturbazione dal Nord si dirigerà verso le regioni centrali e la Sardegna interrompendo così poco dopo l'ondata di caldo anche al Sud.