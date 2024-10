Meteo, ancora piogge in Italia, ma poi un miglioramento: le previsioni

Una forte ed intensa ondata di maltempo sta interessando buona parte dell'Italia con fenomeni temporaleschi intensi associati all'ex uragano Kirk. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con criticità importanti in diverse regioni dove è stata diramata l'allerta meteo. Nel weekend torna il bel tempo complice la rimonta dell'anticiclone. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, gli effetti dell'ex uragano Kirk in Italia: il passaggio della perturbazione n.4

Piogge e rovesci lungo tutto lo stivale con l'arrivo della perturbazione numero 4 di ottobre che ha portato una violenta fase di maltempo, in particolare nelle regioni del Nord e tirreniche. Non si escludono criticità in diverse regioni dove è stato diramato lo stato di allerta meteo dal Dipartimento della Protezione Civile.

A cominciare dalla Lombardia dove è stata emessa un'allerta meteo anche rossa per rischio idraulico e idrogeologico, con osservati speciali i fiumi Seveso e Lambro a rischio esondazione. Disagi in diverse regioni come la Liguria, ma anche l'Emilia Romagna in una giornata segnata dal maltempo anche se con l'arrivo del weekend è previsto un diffuso miglioramento del clima grazie alla rimonta dell'anticiclone.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 10 ottobre: piogge e temporali sin dalle prime ore del mattino in Lombardia, Liguria centro-orientale, Emilia occidentale, regioni del Triveneto e Toscana, con rischi di fenomeni temporaleschi di forte intensità, nubifragi e accumuli di pioggia di nuovo rilevanti. Tempo nuvoloso sul medio e basso versante adriatico, Calabria meridionale e Sicilia, nuvole in aumento con il rischio di qualche pioggia in Sardegna e alto Lazio.

Nelle prime ore del pomeriggio clima in miglioramento in tutto il Nord-Ovest, mentre piogge e rovesci sono previsti al Centro, tranne Abruzzo e Molise. In miglioramento anche il clima al Nord e piogge in attenuazione al Centro. In aumento le temperature massime un po' ovunque, mentre al Sud e in Sicilia i valori sfiorano i 28-32°.

Nella giornata di venerdì 11 ottobre tempo in miglioramento da Nord a Sud. Nelle prime ore del mattino qualche residua nuvolosità nell’interno del Centro, al Sud e in Sicilia con il rischio nel pomeriggio di brevi e locali rovesci sulle Prealpi orientali e nell’Appennino settentrionale. In calo le temperature lungo tutto lo stivale.

Che tempo farà nel weekend? Le previsioni e le tendenze meteo

La tendenza meteo per il secondo weekend di ottobre delinea sicuramente un miglioramento del clima dopo il passaggio delle duplici perturbazioni atlantiche, di cui una collegata all’ex uragano Kirk. Stando alle proiezioni meteo il weekend del 12 e 13 settembre è all'insegna di un clima stabile, anche se la tregua dal maltempo ha le ore contate visto che all'inizio della prossima settimana è previsto l'arrivo di una nuova ondata di maltempo.

Sabato 12 ottobre bel tempo in buona parte del paese ad eccezione di Alpi e Nord-Ovest dove non si escludono annuvolamenti e qualche isolata e debole pioggia. In calo le temperature massime con valori in linea con la media del periodo e stop al caldo anomalo degli ultimi giorni registratosi al Sud.

La giornata di domenica 13 ottobre sarà in generale stabile e asciutta, con cieli soleggiati salvo qualche passaggio nuvoloso sul Nord e la Sardegna. In aumento le temperature in tutto il paese, in particolare in Sicilia e Sardegna dove la colonnina di mercurio torna a sfiorare i 25° con picchi di anche 30°.

Da lunedì 14 ottobre cambia ancora tutto con l'arrivo di un vortice ciclonico diretto verso l'Italia e in particolare nelle regioni di Nord-Ovest. Questa evoluzione presenta ancora dei margini di incertezza e per questo motivo vi invitiamo sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.