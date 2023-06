Meteo, giugno prosegue all'insegna dell'instabilità: previsti temporali anche per la prossima settimana

Le previsioni meteo in merito al mese di giugno ci segnalano che il mese prosegue all'insegna dell'instabilità. Sono previsti, infatti, nel prossimi giorno della settimana, rovesci e temporali in diverse parti d'Italia. Dove? Ecco le ultime news in merito al maltempo e le previsioni per il rientro al lavoro dopo il lungo ponte.

Previsioni meteo per il mese di giugno: dopo il weekend prosegue l'instabilità

Il primo weekend del mese di giugno è caratterizzato - come abbiamo già ribadito- dall'instabilità. Secondo le ultime previsioni meteo si attendono infatti numerosi temporali in sviluppo su diverse zone d'Italia pronti ad abbracciare sin dal mattino il Centro - Nord e poi nel pomeriggio il Sud. I giorni a seguire permangono instabili. Il nuovo mese, pertanto, non sembra partire con il piede giusto. L'alta pressione rimane lontana dall'Italia così come l'assaggio di estate che molto già desideravano.

Tra sabato e domenica la prima perturbazione del mese arriverà a rendere i temporali ancor più diffusi fin dal mattino sul Centro-Nord. Si verificheranno rovesci non solo sulle aree montuose, ma anche su quelle di pianura. Non sono da escludersi, oltretutto, fenomeni di forte intensità, con il rischio di grandine e raffiche temporalesche. Il quadro termico, però, non subirà grossi scossoni e le temperature rimarranno nel complesso vicine ai valori medi stagionali o leggermente inferiori.

Domenica 4 giugno l'instabilità si concentrerà soprattutto sul Centro-Nord e sulla Sardegna. In questi settori i cieli si presenteranno nuvolosi, a tratti coperti, fin dal mattino, con locali rovesci e temporali. Si attende il brutto tempo, nelle prime ore della giornata, soprattutto in: Sardegna e sul Nord-Ovest. Dal pomeriggio i temporali si sposteranno da Nord a Sud andando ad interessare perfino i settori interni delle regioni centrali. Fenomeni più isolati si potranno verificare al Sud e Sicilia. Cosa accadrà durante i primi giorni della prossima settimana?

Prossima settimana: che tempo farà?

Anche la prossima settimana - come dicevamo - sarà caratterizzata dall'assenza dell'alta pressione che rimarrà confinata lontano dall'Italia. Non potremo ancora dare il benvenuto all'estate e ci ritroveremo a fare i conti con nuovi temporali.

Le giornate della prossima settimana, secondo le ultime tendenze meteo, trascorreranno con la possibilità che si sviluppino molti temporali pomeridiani, in sviluppo lungo le zone montuose del Paese e con locali sconfinamenti verso le zone limitrofe, e possibili fasi ancora più dinamiche in corrispondenza con il passaggi di alcuni impulsi perturbati.

La nuova settimana prenderà il via lunedì 5 giugno in cui avremo, per via della prima perturbazione del mese, fenomeni più diffusi sul territorio, specie sulle regioni del Centro-Nord, dove andranno ad interessare non solo le aree montuose ma anche quelle di pianura. Al Sud e sulle Isole, invece, l'instabilità sarà meno pronunciata, con locali fenomeni temporaleschi in formazioni sui rilievi.

Una seconda perturbazione molto probabilmente, invece, raggiungerà il Sud e la Sicilia tra martedì 6 e mercoledì 7, andando a creare un maggiore rischio di rovesci e temporali.