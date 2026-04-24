Meteo: torna l'alta pressione sull'Italia! Il clima si riscalda

Dopo una fase caratterizzata da correnti settentrionali fresche e instabili che hanno contribuito a far scendere le temperature su valori inferiori alla media, torna protagonista l’alta pressione che tenderà ad espandersi dall’Europa occidentale, garantendo condizioni di tempo stabile per tutta questa parte finale della settimana, con venti in generale indebolimento e temperature in risalita.

Nel corso del fine settimana, infatti, oltre al bel tempo, sono previste temperature decisamente miti, con massime che potranno raggiungere punte di 24-28 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle isole maggiori.

Lunedì 27 è probabile un parziale cedimento dell’anticiclone che porterà ad un aumento dell’instabilità per lo più su Alpi e Appennini. L’evoluzione successiva presenta ancora un ampio margine di incertezza: è probabile che si andrà incontro a una nuova fase di tempo decisamente variabile, ma con effetti che, tuttavia, non sono ancora molto chiari in termini di collocazione e diffusione delle precipitazioni e conseguenti variazioni delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 24 aprile

Tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese, con solo dei temporanei annuvolamenti pomeridiani su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. Temperature massime in generale aumento fino a punte di 24-26 gradi al Nord e regioni centrali tirreniche; nel resto d’Italia valori un po’ più contenuti, ancora leggermente sotto la media al Sud.

Venti in indebolimento, a parte dei rinforzi di Maestrale soprattutto fra basso Adriatico e Ionio; localmente mossi i canali delle Isole, calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per sabato 25 aprile, Festa della Liberazione

Altra giornata stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto sulla Liguria centro-occidentale, sulla Calabria tirrenica e, nel pomeriggio, anche sulle Alpi occidentali e nei rilievi della Calabria e della Sicilia.

Temperature per lo più in leggero aumento, valori massimi fra 20 e 24 gradi e punte di 25-27 gradi al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti in prevalenza deboli.