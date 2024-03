Meteo: l'alta pressione ha le ore contate. Nel weekend delle Palme ripiomba l'inverno

Ultime ore di alta pressione, solo in parte scalfita dal transito di una debole e veloce perturbazione (la n.8 del mese), associata a poche precipitazioni. Un’altra e più intensa perturbazione nord atlantica (la n.9), accompagnata da aria fredda, investirà il nostro Paese nel fine settimana delle Palme, riportando già sabato 23 marzo in parte delle nostre regioni settentrionali condizioni quasi invernali, con forti venti, rovesci, temperature in calo e nevicate sui rilievi alpini; le temperature potrebbero scendere temporaneamente anche al di sotto della norma.

Fino a domenica delle Palme le regioni meridionali continueranno a sperimentare invece un clima più primaverile, ma molto ventoso a causa dei venti di Libeccio. Lunedì 25, con il probabile allontanarsi della perturbazione, le precipitazioni e i forti venti concederanno una tregua, mentre anche il Sud sarà interessato da un moderato calo termico. L’evoluzione successiva è ancora affetta da notevoli margini di incertezza; tuttavia, le proiezioni modellistiche si stanno orientando verso una settimana di Pasqua piuttosto dinamica e caratterizzata da sbalzi termici.

Le previsioni meteo per venerdì 22 marzo

Al mattino presenza di nebbia in pianura padana, lungo le coste tra Veneto ed Emilia e in Toscana. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso nel resto del Centro-Nord, con deboli piogge residue tra Abruzzo e Molise. Più nuvole e instabilità al Sud e in Sicilia, con qualche pioggia isolata e brevi rovesci, in esaurimento entro sera.

Temperature massime in leggero calo sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali, stazionarie o in lieve crescita altrove; valori sopra la media quasi ovunque. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per sabato 23 marzo

Inizio di giornata con probabile presenza di nebbie a banchi nella pianura padana centrale, più diffuse al Centro tra Umbria, Toscana e Lazio. Nuvole in rapido aumento al Nord-Ovest, con piogge e temporali nel pomeriggio e nevicate sulle Alpi tra 1500 e 1800 metri. Qualche debole precipitazione anche al Nord-Est, parzialmente nuvoloso in Emilia Romagna, al Centro e sul basso versante tirrenico.

In serata rasserena al Nord-Ovest con venti di Foehn; rovesci su Lombardia orientale, regioni di Nord-Est ed Emilia con possibili temporali e quota neve in calo fino a 1500 metri circa. Temperature in sensibile calo su Alpi e Nord-Ovest, ancora molto miti altrove e addirittura in rialzo sul medio Adriatico e al Sud. Ventoso al Nord e in Sardegna. Venti in rinforzo anche sull’Appennino centrale. Mar Ligure molto mosso o agitato.