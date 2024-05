Meteo: allerta rossa in Veneto, arancione e gialla nel resto del Nord per il 22 maggio: le regioni e zone a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Centro-Nord. Anche per la giornata di mercoledì 22 maggio 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo rossa in Veneto, arancione e gialla nelle restanti regioni. Ecco tutte le zone a rischio maltempo.

Meteo, allerta rossa e arancione in Veneto per rischio idrogeologico il 22 maggio

Una forte ondata di maltempo sta interessando da giorni la regione Veneto alle prese con una serie perturbazioni e piogge torrenziali. Anche nella giornata di mercoledì 22 maggio 2024, la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta meteo rossa. Si tratta del massimo livello di allerta meteo e l'allarme è stato lanciato per elevata criticità di rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le zone della regione Veneto dove è stato emesso: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Non solo, scatta l'allerta meteo ma di colore arancione sempre per rischio idrogeologico sempre in Veneto nelle zone: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo arancione, ma per rischio idraulico emessa in:

Emilia Romagna : Costa ferrarese;

: Costa ferrarese; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Allerta meteo gialla in Italia il 22 maggio: ecco dove

Non solo l'allerta rossa e arancione, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 22 maggio 2024 anche uno stato di allerta meteo gialla sempre nelle regioni del Nord. Scatta il rischio piogge e temporali in:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Pianura settentrionale; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Sempre per mercoledì 22 maggio scatta in Italia l'allerta gialla per rischio idraulico nelle seguenti zone e regioni:

Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine da non sottovalutare è l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in: