Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna: evacuate più di 1.000 persone

Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), durante l'alluvione di settembre.

La forte ed intensa ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore l'Italia ha travolto nuovamente l'Emilia Romagna. Dopo la recente alluvione dello scorso settembre che ha visto cadere in 48 ore 350 mm di pioggia, si aggrava la situazione e viene diramata l'allerta rossa in via precauzionale.

Allerta rossa in Emilia Romagna: nuove criticità tra Faenza e Ravenna

Dalle ore 12 di oggi giovedì 3 ottobre 2024 scatta l'allerta meteo rossa in Emilia Romagna. Nella giornata di ieri, il Dipartimento della Protezione Civile aveva comunicato lo stato di allerta arancione per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico in buona parte della regione e in particolare nelle zone di Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

La situazione però dalle prime ore del mattino è apparsa molto più grave per via di fortissime piogge e temporali sfociati in nubifragi. In questo scenario in diverse zone, a partire da Bagnacavallo (Ravenna), è stata proclamata l'allerta meteo rossa come "misura precauzionale per la vulnerabilità di questi territori". Anche Massimo Isola, sindaco di Faenza, ha comunicato a tutti i cittadini a restare il più lontano possibile dai fiumi.

Evacuazioni in Emilia Romagna: le zone interessate sono quelle dell'alluvione

Intanto sono in corso evacuazioni nel Ravennate a Traversara, Borghetto e Boncellino; interessate circa 1.100 persone. L'allerta meteo rossa diramata intorno alle ore 12 riguarda principalmente la criticità idraulica che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

L'allerta meteo è stata diramata nelle zone colpite lo scorso settembre dalla violentissima alluvione, in particolare per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara.