Meteo, allerta rossa e arancione in Emilia Romagna e gialla in 3 regioni il 23 maggio: ecco le zone a rischio

Non c'è pace in Emilia Romagna che da giorni deve fare i conti con il maltempo e con l'allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per martedì 23 maggio 2023 un nuovo bollettino di allerte meteo: rossa, arancione e gialla. Ecco tutte le zone e regioni a rischio.

Allerta meteo rossa e arancione in Emilia Romagna il 23 maggio: prosegue il maltempo e scuole chiuse

Scatta ancora l'allerta meteo in Emilia Romagna. La regione, colpita al cuore una terribile alluvione che ha causato 14 vittime e più di 36mila sfollati, è ancora interessata da un'ondata di maltempo molto forte. La Protezione Civile, infatti, ha comunicato un nuovo stato di allerta meteo nella giornata di martedì 23 maggio in buona parte della regione. L'allerta rossa per rischio idraulico scatta in Emilia Romagna nelle zone: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola.

Non solo, scatta anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico in Emilia Romagna e nelle zone: Collina bolognese, Alta collina romagnola. Intanto il maltempo e le allerte meteo hanno spinto diversi comuni a decidere per la chiusura delle scuole. Nella giornata di martedì 23 maggio 2023 scuole chiuse ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, ma anche Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Chiuse anche le scuole superiori a Cesena e a Ravenna.

Meteo Italia: allerta meteo gialla il 23 maggio in diverse regioni

Non solo l'allerta rossa ed arancione, visto che in Emilia Romagna scatta anche l'allerta gialla nella giornata di martedì 23 maggio 2o23 per rischio idraulico. Diverse le zone a rischio: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola. La Protezione Civile ha poi comunicato lo stato di allerta gialla anche in diverse regioni dello stivale per un possibile rischio idrogeologico. Ecco le regioni e zone interessate dall'allarme meteo: