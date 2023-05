Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla l'11 maggio in Italia: maltempo e rovesci da Nord a Sud

Non si placa l'ondata di pioggia e maltempo in Italia alle prese con un nuovo stato di allerta meteo. Per la giornata di giovedì 11 maggio 2023 scatta una triplice allerta rossa, arancione e gialla in diverse regioni e zone del paese. Ecco dove.

Meteo, avviso di allerta rossa e arancione in Emilia Romagna e Veneto

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di giovedì 11 maggio 2023. L'allarme meteo lanciato riguarda due regioni: l'Emilia Romagna e il Veneto. L'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico è stata diramata in Emilia Romagna e nelle seguenti zone: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola e Alta collina romagnola.

Non solo, per giovedì 11 maggio 2023 è stata diramata l'allerta arancione per rischio idraulico sempre in Emilia Romagna nelle zone: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Montagna bolognese, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Infine lo stato di allerta arancione per rischio idrogeologico, quando sono previsti fenomeni molto intensi, pericolosi per l'incolumità delle persone, con danni sui beni a carattere diffuso, riguarda:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola;

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Meteo Italia, allerta gialla l'11 maggio in Italia: ecco le regioni a rischio

Per giovedì 11 maggio 2023 la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla che coinvolge buona parte dell'Italia. La prima allerta è legata al rischio piogge e temporali ed è stata comunicata per le seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Marche ;

; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Da prestare attenzione anche all'allerta gialla per rischio idraulico nelle regioni:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura reggiana di Po;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura reggiana di Po; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla anche per rischio idrogeologico in ben sette regioni. Ecco le zone a rischio: