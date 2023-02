Meteo, allerta rossa, arancione e gialla il 10 febbraio per il ciclone Helios in Italia: le regioni a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia che, nelle prossime ore, dovrà fare i conti con l'arrivo del ciclone Helios. Per la giornata di venerdì 10 febbraio 2023, infatti, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Ecco tutte le zone e regioni interessate.

Allerta rossa in Sicilia per il ciclone Helios

La settimana più fredda dell'inverno non è ancora finita. Dopo il gelo artico, il freddo, nevicate anche a quote collinari e il brusco calo delle temperature con valori di gran lunga sotto lo zero, nella giornata di venerdì 10 febbraio la Protezione Civile ha emesso un avviso di elevata criticità di allerta rossa. Ricordiamo che l'allerta rossa è il grado più elevato e rischioso che si verifica in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. In caso di allerta rossa gli scenari sono di possibili numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango.

Lo stato di allerta meteo rossa è stata comunicata per rischio idraulico e idrogeologico in una sola regione: la Sicilia colpita in pieno dal ciclone Helios. A rischio diverse zone dell'Isola: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico.

Meteo, allerta arancione e gialla per il 10 febbraio: ecco dove

L'ondata di maltempo, causata anche dal grande freddo artico, non si placa considerando che, venerdì 10 febbraio 2023, scatta anche l'allerta arancione al Sud Italia. A rischio sempre la Sicilia che dovrà fare i conti con un vortice ciclonico chiamato Helios. L'allerta arancione per venedì 10 febbraio è stata emessa dalla Protezione Civile nella regione Sicilia per rischio temporali nelle seguenti zone: Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Da non sottovalutare poi anche l'avviso di allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico emesso sempre per la Sicilia nelle zone di: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Lo stato di allerta gialla, invece, è stata diramata dalla Protezione Civile per rischio temporali in due regioni:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Attenzione anche al rischio idrogeologico che scatta sin dalle prime ore del mattino di venerdì 10 febbraio nelle regioni:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Infine l'allerta meteo gialla riguarda anche la possibilità di rischio idraulico questa volta solo in Sicilia nelle zone: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.