Meteo, scatta allerta meteo gialla in Lombardia: maltempo e piogge il 1 settembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per domenica 1 settembre 2024 in Italia. L'allarme maltempo scatta per il rischio di piogge e temporali. Ecco dove.

Meteo, maltempo in Lombardia: scatta l'allerta gialla il 1 settembre

L'Italia è ancora in una fase climatica dominata dall'anticiclone africano che garantisce in buona parte del paese bel tempo soleggiato con temperature al di sopra dei valori stagionali. Se al Centro-Sud e Isole persiste un clima estivo con caldo, calura e sole, le regioni del Nord sono attraversata dalla prima perturbazione di settembre che riporta il maltempo in diverse regioni. Nella giornata di domenica 1 settembre scatta la prima allerta meteo gialla in Lombardia colpita da una forte ed intensa ondata di maltempo.

La Protezione Civile, infatti, ha comunicato per domenica 1 settembre 2024 uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Lombardia. L'allarme maltempo è stato diramato nelle seguenti zone della regione Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. Ricordiamo che con l'allerta gialla si indicano condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità e rapidità di evoluzione, con durata media di 1 ora, a cui possono associarsi allagamenti localizzati dovuti all'intensità delle precipitazioni, frequenti fulminazioni, raffiche di vento e grandinate.