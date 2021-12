Non c'è tregua in Campania. L'ondata di maltempo che da alcune settimane ha colpito la Regione non si placa e proprio in queste ore la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato lo stato di allerta meteo per la giornata di domani, sabato 11 dicembre 2021.

Allerta meteo Campania per domani: sabato 11 dicembre 2021

Allerta meteo gialla in Campania. Lo stato di emergenza è stato prorogato dalla Protezione Civile della Regione Campania per la presenza di piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo per tutta la giornata di domani, sabato 11 dicembre 2021, fino alle ore 16.00. Le previsioni meteo parlano di temporali e rovesci, anche di natura intensa, su buona parte della Regione. Non solo, previsti anche venti temporaneamente forti dai quadranti occidentali a cominciare da stasera fino a domani mattina. Le raffiche di vento potrebbero anche causare mare agitato e mareggiate lungo le coste.

Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure utili a prevenire e contrastare i fenomeni previsti. In particolare la Protezione Civile della Regione ha sottolineato il possibile rischio di carattere idrogeologico che potrebbe causare frane e caduta massi anche senza forti precipitazioni. Non solo, è importante prestare attenzione alle zone verdi e a tutte le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti per possibili cadute di rami e alberi.

Allerta meteo Campania: scuole chiuse?

L'allerta meteo di colore gialla nella Regione Campania potrebbe essere accompagnata dal rischio idrogeologico con possibili allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi. In Campania, infatti, da diverse settimane la pioggia non dà tregua; rovesci, temporali e forti piogge che in alcuni casi si sono trasformate in violente grandinate che hanno causato danni in diverse località.

Al momento le scuole non dovrebbero essere chiuse, anche se nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, alcuni Comuni hanno deciso di sospendere le lezioni con un'ordinanza ad hoc. Si tratta di tre comuni nel casertano: Calvi Risorta, Pietramelara e Alife.