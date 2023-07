Meteo, avviso di allerta gialla per rischio temporali il 3 luglio in Italia: le regioni e zone coinvolte

L'Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo. Il passaggio della perturbazione n.7, a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, continua a far sentire i suoi effetti in diverse regioni del paese con piogge e rovesci che hanno spinto la Protezione Civile a diramare un nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 3 luglio 2023. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Meteo, maltempo in Italia il 3 luglio: allerta gialla in Emilia Romagna

Si preannuncia un inizio di settimana all'insegna del maltempo in Emilia Romagna. La regione, colpita al cuore da una terribile alluvione lo scorso maggio che ha fatto registrare 16 morti e più di 23.000 sfollati, deve fare i conti con un nuovo stato di allerta meteo gialla per rischio temporali. L'alluvione di maggio scorso ha fatto registrare anche 4,3 miliardi di danni a strade, fiumi, infrastrutture ad una regione che si è prontamente rimboccata le maniche.

Il meteo delle prossime ore però pone nuovamente l'allarme su quanto successo, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato una allerta gialla per lunedì 3 luglio 2023 in Emilia Romagna di ordinaria criticità per rischio piogge. Ecco le zone coinvolte dall'emergenza:

Pianura reggiana,

Pianura modenese,

Costa ferrarese,

Bassa collina piacentino-parmense,

Costa romagnola,

Pianura reggiana di Po,

Collina emiliana centrale,

Pianura bolognese,

Bassa collina e pianura romagnola,

Collina bolognese,

Alta collina romagnola,

Montagna romagnola,

Pianura piacentino-parmense,

Pianura ferrarese.

Meteo, allerta gialla in Italia il 3 luglio 2023: ecco dove

Non solo, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per lunedì 3 luglio 2023 con il rischio di piogge e temporali non solo in Emilia Romagna. Il mese di luglio, infatti, inizia nel segno del maltempo visto che sono previsti rovesci, anche localmente intensi, in diverse regioni d'Italia. Ecco dove è scattata l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali: