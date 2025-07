Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 24 luglio 2025 al Nord Italia: le regioni a rischio

Il maltempo torna protagonista nelle regioni del Nord Italia alle prese con il passaggio di una serie di sistemi perturbati. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo gialla per piogge e criticità in diverse regioni.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 24 luglio 2025, un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Se il Centro-Sud, Isole comprese, deve fare i conti con la terza intensa ondata di calore dell'estate 2025 che ha visto sfiorare i 45°, nelle regioni del Nord si registrano forti rovesci e temporali causati dall'arrivo di una nuova perturbazione. Giovedì 24 luglio 2025, infatti, sono previsti temporali intensi in diverse regioni dove scatta l'allerta meteo gialla. Ecco le zone e regioni a rischio:

Lombardia : Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

: Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Maltempo Lombardia e Trentino: allerta gialla per rischio idrogeologico il 24 luglio 2025

Non solo, sempre giovedì 24 luglio 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in diverse regioni del Nord. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti che il superamento dei livelli critici delle acque, sia superficiali che nei corsi d'acqua, può avere sul territorio. Questi effetti includono frane, smottamenti, alluvioni e altri fenomeni che possono causare danni a persone, beni e ambiente. In pratica, è il rischio che il territorio venga danneggiato da eventi legati all'acqua.

Lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stato emesso il 24 luglio 2025 nelle regioni e zone: