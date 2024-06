Meteo, allerta gialla per maltempo dalla Lombardia al Veneto l'11 giugno: ecco le zone a rischio

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla anche per la giornata di martedì 11 giugno 2024 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allarme maltempo in diverse regioni del Centro Nord interessate da una nuova perturbazione. Ecco le zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta allerta gialla l'11 giugno per piogge dalla Lombardia al Veneto

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di martedì 11 giugno 2024, un nuovo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Scatta l'allarme maltempo nelle seguenti regioni e zone:

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano; Marche ;

; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia: ecco dove

Non solo, sempre per la giornata di martedì 11 giugno 2024 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Lo stato di emergenza è stato diramato per la regione Veneto nelle zone: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare è l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone coinvolte: