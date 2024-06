Meteo, allerta gialla per maltempo in Lombardia (Milano compresa), Emilia e Veneto per il 4 giugno: le zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 4 giugno 2024, uno stato di allerta meteo gialla in diverse regioni del Nord. Torna il maltempo con piogge e rovesci e scatta anche l'allarme per criticità per rischio idraulico. Ecco le regioni a rischio.

Allerta maltempo al Nord Italia: le regioni a rischio il 4 giugno

Il mese di giugno è iniziato all'insegna del maltempo e delle allerte meteo. Per la giornata di martedì 4 giugno 2024, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali in tre regioni del Nord. Torna il maltempo in Lombardia (Milano compresa) e Emilia Romagna. Ecco le zone dove è stata comunicata l'allerta meteo gialla per rischio temporali:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano.

Allerta meteo per rischio idraulico il 4 giugno: ecco dove

Non solo, sempre martedì 4 giugno 2024, scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Per la precisione lo stato di allarme meteo per criticità è stato comunicato solo nella regione Veneto e nelle zone di: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.