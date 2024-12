Meteo, ancora allerta gialla in Italia per il 15 dicembre: tutte le regioni e zone a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domenica 15 dicembre 2024, emesso dal Dipartimento della Protezione Civile. Scattano ancora i possibili pericoli per il maltempo in diverse regioni d'Italia. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 15 dicembre 2024

Gli effetti della perturbazione n.4 di dicembre continuano a farsi sentire. In particolare nelle regioni del Centro-Sud colpite da fenomeni temporaleschi destinati a durare fino alla giornata di domenica. Nel dettaglio, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domenica 15 dicembre 2024 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro;

: Bacino Basso del Sangro; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo domani: scatta il rischio idraulico e idrogeologico per il 15 dicembre 2024

Non solo, sempre domenica 15 dicembre 2024 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in una regione. Si tratta della Calabria dove cresce l'attenzione per il rischio di possibili eventi alluvionali nelle zone di:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in: