Meteo, scatta l'allerta gialla in Italia per il 14 dicembre 2023: le zone e regioni a rischio

Torna l'allerta meteo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 14 dicembre 2023, un duplice bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo in diverse regioni d'Italia. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Allarme meteo in Italia: allerta gialla per piogge e maltempo

Il passaggio della perturbazione n.5 di dicembre continua a farsi sentire in alcune regioni dello stivale alle prese con uno stato di allerta meteo. La Protezione Civile ha diramato per giovedì 14 dicembre 2023 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali. Piogge e rovesci hanno interessato nelle ultime ore diverse regioni d'Italia, ma la situazione potrebbe farsi ancor di più pericolosa considerando lo stato di emergenza meteo condiviso dalla Protezione Civile.

L'allerta meteo di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e piogge è stata comunicata nelle seguenti regioni e zone:

Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea.

Italia, avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ecco dove

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per giovedì 14 dicembre 2023 anche una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stato emesso in: