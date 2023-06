Meteo, avviso di allerta gialla in Italia per l'11 giugno: tutte le regioni e zone a rischio

L'Italia è ancora alle prese con un'ondata anomala di maltempo. In diverse regioni, infatti, scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge, idraulico e idrogeologico come comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile per domenica 11 giugno 2023. Ecco tutte le regioni coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta allerta meteo gialla l'11 giugno

Per la giornata di domenica 11 giugno 2023, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e piogge in diverse regioni del paese. Nonostante l'estate alle porte, l'assenza dell'alta pressione sta favorendo un clima instabile e variabile caratterizzato dall'alternanza di piogge e schiarite. Ecco le regioni e zone interessate dall'allarme maltempo:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Emergenza e rischio idraulico e idrogeologico in Italia: dall'Emilia Romagna alla Calabria

Non solo, la Protezione Civile per domenica 11 giugno 2023 ha diramato uno stato di allerta gialla anche per rischio idraulico in due regioni: Calabria ed Emilia Romagna. E' ancora emergenza maltempo in Emilia Romagna dopo la terribile alluvione dello scorso maggio. Ecco le zone interessate dall'allerta meteo:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Infine da non sottovalutare anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in: