Meteo, allerta gialla da Nord a Sud per il 26 maggio: le regioni a rischio

Nuova ondata di piogge e maltempo in Italia. Scatta l'allerta meteo nella giornata di domenica 26 maggio 2024, lungo tutto lo stivale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e non solo. Ecco dove.

Allerta meteo gialla per maltempo in Italia il 26 maggio: ecco dove

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo in Italia. Per la giornata di domenica 26 maggio è stata diramata una nuova allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e piogge da Nord a Sud. Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allarme piogge diramato dalla Protezione Civile:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico;

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Nera - Corno.

Maltempo, scatta l'allarme per rischio idraulico e idrogeologico in Italia

Non solo allerta gialla per piogge e temporali: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domenica 26 maggio anche uno stato di allerta meteo per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla di rischio idrogeologico in: