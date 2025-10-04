Meteo, allerta gialla il 5 ottobre 2025 in Italia: ecco dove

Torna il maltempo nella prima domenica di ottobre 2025 complice il passaggio della perturbazione n.1 del mese. La Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani, domenica 5 ottobre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla da Nord a Sud.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 5 ottobre 2025

Piogge e temporali in gran parte d'Italia nella giornata di domenica 5 ottobre 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali lungo tutto lo stivale. Gli effetti della prima perturbazione di ottobre 2025 si faranno sentire con eventi climatici intensi e pericolosi da Nord a Sud. Previsti fenomeni temporaleschi in diverse regioni dove scatta l'allerta gialla per piogge e temporali.

Ecco nel dettaglio le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla il 5 ottobre 2025 per rischio temporali:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Allerta meteo il 5 ottobre 2025 in Italia per criticità: le regioni a rischio

Domenica 5 ottobre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. La prima perturbazione di ottobre 2o25 ha portato con se un'ondata di maltempo lungo tutto lo stivale con eventi meteoreologici intensi e pericolosi tali da far scattare l'allerta. Nel dettaglio ricordiamo che l'allerta gialla per rischio idraulico corrisponde agli effetti negativi, come alluvioni ed esondazioni, che si producono sul territorio quando i livelli dell'acqua nei fiumi e nei torrenti superano le soglie critiche, portando a inondazioni di aree abitate, danni a infrastrutture, erosioni e altri pericoli. A rischio una sola regione, la Calabria e le seguenti zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata per domenica 4 ottobre 2025 dalla Protezione Civile nelle regioni e zone: