FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 5 ottobre 2025 in Italia: ecco dove

Meteo, allerta gialla il 5 ottobre 2025 in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla il 5 ottobre 2025 in Italia per rischio maltempo e criticità. Le regioni e zone coinvolte.
Clima4 Ottobre 2025 - ore 17:27 - Redatto da Meteo.it
Clima4 Ottobre 2025 - ore 17:27 - Redatto da Meteo.it

Torna il maltempo nella prima domenica di ottobre 2025 complice il passaggio della perturbazione n.1 del mese. La Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani, domenica 5 ottobre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla da Nord a Sud.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 5 ottobre 2025

Piogge e temporali in gran parte d'Italia nella giornata di domenica 5 ottobre 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali lungo tutto lo stivale. Gli effetti della prima perturbazione di ottobre 2025 si faranno sentire con eventi climatici intensi e pericolosi da Nord a Sud. Previsti fenomeni temporaleschi in diverse regioni dove scatta l'allerta gialla per piogge e temporali.

Ecco nel dettaglio le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla il 5 ottobre 2025 per rischio temporali:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;
  • Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Allerta meteo il 5 ottobre 2025 in Italia per criticità: le regioni a rischio

Domenica 5 ottobre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. La prima perturbazione di ottobre 2o25 ha portato con se un'ondata di maltempo lungo tutto lo stivale con eventi meteoreologici intensi e pericolosi tali da far scattare l'allerta. Nel dettaglio ricordiamo che l'allerta gialla per rischio idraulico corrisponde agli effetti negativi, come alluvioni ed esondazioni, che si producono sul territorio quando i livelli dell'acqua nei fiumi e nei torrenti superano le soglie critiche, portando a inondazioni di aree abitate, danni a infrastrutture, erosioni e altri pericoli. A rischio una sola regione, la Calabria e le seguenti zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata per domenica 4 ottobre 2025 dalla Protezione Civile nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, ancora maltempo in Italia ma torna il sereno nel weekend? Le previsioni
    Clima3 Ottobre 2025

    Meteo, ancora maltempo in Italia ma torna il sereno nel weekend? Le previsioni

    Aria fredda sull'Italia con un clima di stampo autunnale e temperature al di sotto della media. Quando torna il bel tempo?
  • Meteo, arriva la prima neve in Abruzzo e sul Gran Sasso
    Clima3 Ottobre 2025

    Meteo, arriva la prima neve in Abruzzo e sul Gran Sasso

    Primi fiocchi di neve in Abruzzo. Campo Imperatore si risveglia sotto i primi fiocchi stagionali.
  • Meteo, ondata di freddo anomalo in Italia con temperature in forte calo
    Clima2 Ottobre 2025

    Meteo, ondata di freddo anomalo in Italia con temperature in forte calo

    Maltempo al Centro-Sud e temperature in calo con valori inferiori alla media del periodo. Le previsioni meteo.
  • La Niña cambia l’autunno: molte più piogge e temporali
    Clima2 Ottobre 2025

    La Niña cambia l’autunno: molte più piogge e temporali

    La Niña si appresta a sconvolgere l’autunno 2025 con più piogge e temporali. Ecco cosa ci attende nel mese di ottobre 2025.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Tendenza4 Ottobre 2025
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Nella giornata di martedì 7 al Sud soffieranno ancora venti freddi mentre al Centro-Nord e in Sardegna dominerà l'alta pressione: la tendenza.
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
Tendenza3 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
La prossima settimana avrà inizio all'insegna dei forti venti al Sud e in Sicilia. Con il passare dei giorni però l'alta pressione si rinforza.
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend: domenica 5 ottobre instabile in molte regioni
Tendenza2 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend: domenica 5 ottobre instabile in molte regioni
Un fronte freddo attraverserà rapidamente il Centro-Nord portando piogge in diverse zone. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 04 Ottobre ore 22:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154