Meteo, allerta gialla il 4 giugno 2025 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato pe la giornata di domani, mercoledì 4 giugno 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge e temporali il 4 giugno 2025

Italia divisa in due: al Centro-Sud domina l'anticiclone con caldo e afa, mentre le regioni del Nord sono colpite dal passaggio di una duplice perturbazione. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti piogge e temporali, anche intensi, e non si esclude il rischio di fenomeni intensi come nubifragi e grandinate. La Protezione Civile ha emesso per mercoledì 4 giugno 2025 uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in alcune regioni. Ecco le zone a rischio:

Lombardia : Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali;

: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali; Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale.

Allerta gialla per criticità il 4 giugno 2025 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre mercoledì 4 giugno 2025 scatta l'allerta gialla per rischio idraulico in Italia. Il passaggio di una doppia perturbazione si fa sentire in buona parte del Nord Italia colpita da fenomeni temporaleschi e criticità importanti. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. A rischio c'è una sola regione: il Veneto e le seguenti zone Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Da non sottovalutare poi è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone a rischio idrogeologico nella giornata del 4 giugno 2025: