Meteo, allerta gialla sabato 3 agosto in Italia per maltempo: ecco le regioni a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia causata dal passaggio della prima perturbazione di agosto con un nuovo stato di allerta meteo gialla per domani, sabato 3 agosto 2024, in Italia. Ecco le regioni e zone a rischio allerta secondo il Dipartimento della Protezione Civile.

Maltempo Lombardia e Nord Italia: scatta l'allerta gialla per maltempo il 3 agosto

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di sabato 3 agosto 2024 un nuovo allarme meteo per maltempo. Dopo settimane all'insegna del grande caldo per la presenza costante e continua dell'anticiclone africano, il primo weekend di agosto segna il ritorno delle piogge in diverse regioni dove scatta perfino l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco le regioni e le zone dove è stata comunicata l'allerta gialla per piogge:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Lombardia : Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;

: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche; Marche ;

; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo Italia, allerta per rischio idrogeologico il 3 agosto: ecco dove

Non solo, sempre sabato 3 agosto 2024, scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione Civile in una sola regione. Ricordiamo che il rischio idrogeologico determina il rischio connesso all'instabilità dei versanti, dovuta a particolari aspetti geologici e geomorfologici di questi, o di corsi fluviali in conseguenza di particolari condizioni ambientali, condizioni atmosferiche meteorologiche e climatiche che interessano le acque piovane e il loro ciclo idrologico una volta cadute al suolo, con possibili conseguenze sull'incolumità della popolazione e sulla sicurezza di servizi e attività su un dato territorio.

Ecco dove scatta l'allarme meteo gialla per rischio idrogeologico: