Meteo, allerta gialla il 26 ottobre 2025 in Italia per maltempo e criticità

Allerta meteo gialla per maltempo in Italia per domenica 26 ottobre 2025: le regioni e zone interessate.
Clima25 Ottobre 2025 - ore 18:41 - Redatto da Meteo.it
La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 26 ottobre 2025, un nuovo stato di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in Italia. Un weekend segnato dal passaggio di una serie di perturbazioni e forti raffiche di vento.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 26 ottobre 2025

Clima instabile e variabile nell'ultimo weekend di ottobre 2025 complice il passaggio di una serie di perturbazioni che, negli ultimi giorni, hanno riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale. In diverse regioni i fenomeni temporaleschi sono stati intensi e violenti da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a comunicare un bollettino di allerta meteo gialla che segnala una criticità ordinaria e la possibilità di fenomeni intensi ma localizzati, che possono causare allagamenti, frane superficiali, caduta massi e danni ad abitazioni e infrastrutture. Si tratta di una fase che richiede attenzione e il monitoraggio costante dell'evoluzione dei fenomeni meteorologici attraverso i canali di comunicazione ufficiali.

Nel dettaglio nella giornata di domenica 26 ottobre 2025 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni del Sud. Ecco dove:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Allerta meteo gialla in Italia il 26 ottobre 2025: ecco dove

Non solo, sempre domenica 26 ottobre 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che, ricordiamo, indica il pericolo di danni a persone, proprietà e infrastrutture a causa di alluvioni, esondazioni e piene dei fiumi, causati da eventi meteorologici intensi. Si tratta del potenziale impatto negativo di un'inondazione e viene valutato in base alla probabilità dell'evento e al potenziale danno. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico solo in Calabria nelle seguenti zone:

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo per rischio idrogeologocio diramato per domenica 26 ottobre 2025 nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;
  • Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.
