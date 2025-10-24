FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 25 ottobre 2025 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso per sabato 25 ottobre 2025 un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo. Le regioni a rischio.
Clima24 Ottobre 2025 - ore 17:36 - Redatto da Meteo.it
Si preannuncia un weekend all'insegna della instabilità in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione che ha riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Nel dettaglio anche per sabato 25 ottobre 2025 sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare uno stato di allerta meteo gialla in diverse regioni. Scopriamo dove.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla il 25 ottobre 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 25 ottobre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche negli ultimi giorni ha segnato il ritorno di un clima autunnale da Nord a Sud con piogge e criticità importanti che, in alcune regioni, hanno richiesto anche provvedimenti come la chiusura delle scuole. Nelle prossime ore la situazione è in miglioramento anche se si tratta di una tregua temporaneamente. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, infatti, è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione diretta verso il Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Per la giornata di sabato 25 ottobre 2025, infatti, la Protezione Civile ha diffuso un nuovo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in diverse regioni d'Italia. Ricordiamo che l'allerta meteo gialla indica una criticità ordinaria con possibilità di fenomeni localmente pericolosi ma a basso grado di pericolo per le persone e danni limitati. Si tratta del livello meno pericoloso, ma richiede comunque cautela, visto che possono verificarsi eventi come forti temporali, allagamenti, e possibili innalzamenti dei livelli dei fiumi.

Lo stato di allerta meteo gialla per sabato 25 ottobre 2025 è stato emesso nelle seguenti regioni e zone:

  • Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere
