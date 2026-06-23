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Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 giugno 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in alcune regioni d'Italia. Previsti fenomeni intensi.
Clima23 Giugno 2026 - ore 17:16 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima23 Giugno 2026 - ore 17:16 - Redatto da Redazione Meteo.it

Piogge e temporali nelle prossime ore in gran parte d'Italia. La conferma arriva dal bollettino di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno 2026. Scopriamo insieme le regioni e le zone interessate dall'allerta meteo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge in 7 regioni il 24 giugno 2026

Non solo caldo afoso e temperature da record, nelle prossime ore diverse regioni d'Italia dovranno fare i conti con il ritorno del maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di mercoledì 24 giugno 2026 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in 7 regioni. Le piogge torneranno protagoniste soprattutto al Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi tali da richiedere lo stato di allerta meteo.

Scopriamo le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 24 giugno 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline;
  • Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Meteo, allerta gialla per criticità il 24 giugno 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per mercoledì 24 giugno 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi che potrebbero causare il superamento dei livelli critici dell'acqua nei corsi d'acqua principali, per intenderci fiumi, o nelle reti di drenaggio causando allagamenti e alluvioni. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico coinvolge la regione Calabria e nello specifico le zone:

Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico diramata in tre regioni d'Italia. Ecco le zone interessate dallo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico il giorno 24 giugno 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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Ultimo aggiornamento Martedì 23 Giugno ore 20:04

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