Meteo, allerta gialla il 24 gennaio 2026 in Italia per maltempo: le regioni a rischio

Scatta un nuovo bollettino di allerta meteo gialla il 24 gennaio 2026 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.
Clima23 Gennaio 2026 - ore 17:22 - Redatto da Meteo.it
Si preannuncia un "sabato" di piogge e criticità in diverse regioni d'Italia visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di sabato 24 gennaio 2026. Scopriamo le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 24 gennaio 2026

Piogge e temporali in Italia sulla scia del passaggio di una serie di perturbazioni che, nell'ultimo weekend di gennaio 2026, si faranno sentire da Nord a Sud. Dopo una settimana segnata dalle allerte meteo per eventi meteorologici intensi e violenti che hanno flagellato regioni come la Sicilia, Sardegna e Calabria, la Protezione Civile ha diffuso anche per sabato 24 gennaio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla. Nelle prossime ore, infatti, gli effetti della perturbazione n.9 prima e poi della n.10 si faranno sentire lungo tutto lo stivale con piogge e temporali intensi tali da far scattare l'allerta gialla.

Nello specifico la Protezione Civile ha comunicato l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali il 24 gennaio 2026 solo in Molise nelle zone:  Alto Volturno - Medio Sangro.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 24 gennaio 2026 in Italia

Attenzione: sempre sabato 24 gennaio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde alla probabilità che si verifichino alluvioni, esondazioni o allagamenti a causa del superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali o per la rottura/tracimazione degli argini. Lo stato di allerta gialla per rischio idraulico è stata emessa per sabato 24 gennaio 2026 solo in una regione. Si tratta della Sardegna e nello specifico della zona Logudoro.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per il 24 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini di Roma;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sardegna: Logudoro.
