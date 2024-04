Meteo, avviso di allerta gialla in Italia per il 24 aprile: le regioni e zone a rischio

L'Italia è ancora nel maltempo e anche per la giornata di mercoledì 24 aprile 2024 scatta l'allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allarme maltempo in diverse regioni d'Italia. Ecco dove.

Allerta gialla per piogge e maltempo in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di mercoledì 24 aprile 2024, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Si preannuncia una giornata ancora all'insegna del maltempo in buona parte del paese con diverse regioni interessate da una forte ondata di piogge. In diverse regioni, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi anche intesi a tal punto da far diramare lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali.

Ecco le regioni e zone a rischio piogge:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.

Meteo, allarme maltempo da Nord a Sud: ecco dove

Non solo, nella giornata di mercoledì 24 aprile 2024 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico come comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, che potrebbero registrarsi lungo i corsi d'acqua principali. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stata emesse solo in Calabria nelle zone di: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramato in: