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Meteo, allerta gialla per maltempo il 23 giugno 2026 in Italia: le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo per maltempo e criticità il 23 giugno 2026 in Italia: tutte le regioni e zone coinvolte.
Clima22 Giugno 2026 - ore 16:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima22 Giugno 2026 - ore 16:49 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il caldo africano che da giorni domina l'Italia è anche la causa di forti temporali di calore previsti su diverse regioni. Nelle prossime ore, infatti, scatta l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità in alcune regioni del Paese.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 23 giugno 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, martedì 23 giugno 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Nonostante il dominio incontrastato dell'anticiclone nord-africano che domina l'Italia in piena seconda ondata di calore della stagione, nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti in diverse regioni d'Italia.

Il grande caldo, associato a temperature elevate con valori anomali, scatena temporali di calore che in alcune regioni hanno richiesto lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità. Ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 23 giugno 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 23 giugno 2026 in Italia

Non solo, sempre per martedì 23 giugno 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in Italia. L'allerta gialla è stata emessa in una sola regione, osservata speciale del giorno. Si tratta della Calabria e nello specifico delle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che ricordiamo corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta meteo gialla è stata comunicata dalla Protezione Civile per il 23 giugno 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Giugno ore 20:56

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