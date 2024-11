Meteo, allerta gialla il 22 novembre in Italia: le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di venerdì 22 novembre 2024. Una nuova ondata di maltempo sta per coinvolgere buona parte d'Italia con piogge e rovesci da Nord a Sud.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di venerdì 22 novembre 2024 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in buona parte del Paese. Dopo il passaggio della perturbazione n.5 del mese che ha colpito in particolare la Toscana, è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione (la n.6) più incisiva. Piogge e temporali sono previsti in buona parte d'Italia con la Protezione Civile che ha emesso lo stato di allerta meteo gialla nelle seguenti regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene;

: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene; Marche ;

; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.



Maltempo e criticità in Italia il 22 novembre: scatta l'allarme meteo

Sempre nella giornata di venerdì 22 novembre, scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese.

Infine da non sottovalutare è il bollettino di allerta meteo gialla emesso per il possibile rischio idrogeologico in: