Meteo, allerta gialla il 21 agosto in Italia per maltempo: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla in Italia per mercoledì 21 agosto in diverse regioni per piogge e criticità. Ecco tutte le zone a rischio

Clima 20 Agosto 2024 - ore 19:44 Redatto da Meteo.it