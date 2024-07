Meteo, allerta gialla il 2 luglio in Italia da Nord a Sud: ecco le regioni a rischio

Nuova allerta meteo per la giornata di martedì 2 luglio 2024 in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla da Nord a Sud per una nuova ondata di piogge e maltempo. Ecco dove.

Maltempo in Italia: torna la pioggia e l'allerta meteo

Il mese di luglio inizia nel segno del maltempo con il passaggio di una doppia perturbazione che riporta piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia nella giornata di martedì 2 luglio 2024. Ecco tutte le regioni e zone a rischio piogge:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Toscana : Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria : Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere;

: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per martedì 2 luglio 2024 anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Da non sottovalutare poi è l'allerta gialla per rischio idrogeologico diramata in: