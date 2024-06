Meteo, allerta gialla per piogge il 2 giugno, Festa della Repubblica: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 2 giugno 2024, Festa della Repubblica Italiana, uno stato di allerta gialla per rischio maltempo. Ecco tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge dall'Emilia Romagna alla Toscana

Il mese di giugno si apre con la prima allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. La Protezione Civile ha emesso per domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, uno stato di allarme meteo per rischio maltempo da Nord a Sud. Diverse le regioni coinvolte nell'allerta meteo per rischio temporali. Ecco dove:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno; Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto.

Allerta meteo in Italia per il 2 giugno: scatta rischio idraulico e idrogeologico

Non solo, nella giornata di domenica 2 giugno 2024 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico nella regione Veneto e nelle zone di: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per domenica 2 giugno 2024 anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in: