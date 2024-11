Meteo, allerta gialla il 19 novembre in Italia: le regioni e le zone coinvolte

Torna il maltempo in Italia e scatta un nuovo allarme meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 19 novembre 2024, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco dove.

Piogge e temporali in Italia: scatta l'allerta gialla il 19 novembre 2024

Il dominio dell'alta pressione è sempre più debole in Italia e cominciano a farsi sentire le prime avvisaglie della stagione invernale. Con l'arrivo di una serie di perturbazioni, di cui una accompagnata da una massa d'aria fredda artica, tornano freddo e maltempo in Italia. Nella giornata di martedì 19 novembre 2024 gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle regioni del Sud interessate da un'ondata di piogge e maltempo. La Protezione Civile, infatti, ha emesso per la giornata di martedì 19 novembre 2024 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 19 novembre in Italia

Non solo, la Protezione Civile ha emesso per martedì 19 novembre 2024 anche lo stato d'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme meteo è stato comunicato in una sola regione: si tratta della Calabria e nello specifico nelle seguenti zone:

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Attenzione: da non sottovalutare poi è l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata in: