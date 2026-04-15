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Meteo, allerta gialla il 16 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo per giovedì 16 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le zone e regioni a rischio.
Clima15 Aprile 2026 - ore 18:55 - Redatto da Meteo.it
Clima15 Aprile 2026 - ore 18:55 - Redatto da Meteo.it

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia sulla scia del transito della perturbazione n.2 del mese di aprile. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 16 aprile 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e criticità.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge il 16 aprile 2026

Si preannuncia un giovedì climaticamente difficile per le regioni del Centro-Sud ancora interessate dagli effetti della perturbazione n.2 di aprile. La Protezione Civile ha comunicato per giovedì 16 aprile 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla.

Ecco tutte le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 16 aprile 2026:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 16 aprile 2026

Attenzione, sempre per giovedì 16 aprile 2026, per lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emesso dalla Protezione Civile per rischio idraulico.

Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino allagamenti o inondazioni a causa del superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua come fiumi, torrenti, canali, provocando danni a persone, beni o infrastrutture. L'allerta gialla per rischio idraulico è stata emessa per il 16 aprile 2026 solo in Calabria e nelle zone: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Infine da non sottovalutare è il bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata per il 16 aprile 2026 in 4 regioni:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Aprile ore 20:01

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