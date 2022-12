Meteo, allerta gialla per il 13 dicembre in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla per domani, martedì 13 dicembre 2022. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge in diverse regioni del Centro-Sud. Ecco tutte le zone a rischio.

Meteo, allerta pioggia in Italia: ecco dove

Domani allerta meteo gialla in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio temporali nella giornata di martedì 13 dicembre 2022. Ecco tutte le regioni e zone a rischio:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Molise : Alto Volturno - Medio SangroSardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Gallura, Bacino del Tirso;

: Alto Volturno - Medio SangroSardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Gallura, Bacino del Tirso; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Per la giornata di domani, martedì 13 dicembre 2022, non solo allerta meteo gialla per rischio temporali. In diverse regioni, infatti, scatta l'allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico. Iniziamo dalle regioni interessata dall'allerta gialla per rischio idraulico. Solo una la regione a rischio: si tratta della Calabria con le seguenti zone Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

L'allerta meteo per rischio idrogeologico, invece, scatta nelle seguenti regioni e zone: