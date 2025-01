Meteo, allerta gialla per l'1 febbraio 2025: le regioni a rischio maltempo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di sabato 1 febbraio 2025, un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Il mese di febbraio inizia con l'arrivo della prima perturbazione.

Meteo, maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge l'1 febbraio 2025

Gli effetti della perturbazione finale di gennaio si faranno sentire anche nelle primissime ore di sabato 1 febbraio. La Protezione Civile ha emesso la prima allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e rovesci è stato comunicato in una sola regione.

A distanza di pochi giorni dalla violenta tempesta che ha fatto allagare la città di Firenze con danni e disagi importanti anche alla circolazione, gli occhi sono tutti puntanti ancora una volta sulla Toscana colpita nelle prossime ore da una fortissima ondata di maltempo. Lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali è stata emessa per sabato 1 febbraio 2025 proprio in Toscana nelle seguenti zone:

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Non solo, sempre sabato 1 febbraio 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata : Basi-E1

: Basi-E1 Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diramata in: